Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
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Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü

Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'de karnelerini alan yüzlerce öğrenci, Kocaeli büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, lunaparkta doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de karnelerini alan yüzlerce öğrenci, Kocaeli büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, lunaparkta doyasıya eğlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin yaz tatili eğlencelerini gönülleriyle geçirmeleri için kentte yaşayan tüm öğrencileri lunaparka davet etti. Karnelerine kavuşan ve lunaparka gelen yüzlerce öğrenci, velileriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da eğlencelerine olduğu öğrenciler, dönme dolap, tren, helikopter, çarpışan arabalar ve uçağa binerek unutulmaz anlar yaşadılar.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte stres attıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımızın neşesi, gülücükleri, neşe çığlıkları az sonra lunaparkımızı şenlendirecek. Anneleri, büyükleri ile birlikte burada doyasıya eklenecekler. Varlık sebebimiz de bu istiyoruz ki çocuklarımızın, ailelerinin yüzü gülsün. Bütün plan ve programlarımızı da ona göre yapıyoruz. Az sonra çocuklarımızla birlikte içeride eğlenelim diyorum. Bugün burada tüm stresinizi atın. Önünüzdeki süreçte sayısız organizasyon yapılacak, bunun müjdesini vereyim" dedi.

"Gayet eğlenceli bir etkinlik çok eğleniyorum"

Karne heyecanının ardından lunaparkta eğlenmenin tadını çıkardıklarını söyleyen 6. sınıf öğrencisi Nisa Küçük, "Karnem gayet güzeldi. Takdir aldım. Gayet eğlenceli bir etkinlik çok eğleniyorum. Gelir gelmez lunaparktaki oyuncaklara bindim. Yengem ve kuzenlerimle geldim" diye konuştu. - KOCAELİ

Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü
Karne sevinci lunaparkta coşkuya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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