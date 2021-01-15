Karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

15.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:57
Karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Korona virüs salgının başladığı günden beri tedbir amacıyla eğitim ve öğretime uzaktan yapılmasına karar verilmişti. 2020 Mart ayından beri kapalı olan okullar da şimdi de karne heyecanı başladı. Eğitim ve öğretimin online yapıldığı bu dönemde öğrenciler ve veliler karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık 2020 tarihinde düzenleme yapmıştı. Düzenlemeye göre, ilk ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken, çocukların sınava tabi tutulamayacağı ve yüz yüze yapılan sınavların geçerli olacağını açıklamıştı. Peki karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevabı ayrıntılarda…

KARNE NE ZAMAN VERİLECEK?

Korona virüs nedeniyle bir araya gelemeyen ve online eğitim yapamayanlar öğretmenler, öğrencilerine karnelerini dijital ortamda görüntüleyecek şekilde verecek. Eğitim online olduğu korona döneminde 22 Ocak 2021'de online olarake-okul üzerinden erişim sağlanacaktır.
E-okul sistemine buradan giriş yapabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar karnelerin dijital ortamda görüntüleneceği 22 Ocak 2021 tarihinde, 15 günlük ara tatiline de başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Ömer Çelik Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan İsmail Kartal Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:57:32. #1.15#
title