Karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Korona virüs salgının başladığı günden beri tedbir amacıyla eğitim ve öğretime uzaktan yapılmasına karar verilmişti. 2020 Mart ayından beri kapalı olan okullar da şimdi de karne heyecanı başladı. Eğitim ve öğretimin online yapıldığı bu dönemde öğrenciler ve veliler karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık 2020 tarihinde düzenleme yapmıştı. Düzenlemeye göre, ilk ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken, çocukların sınava tabi tutulamayacağı ve yüz yüze yapılan sınavların geçerli olacağını açıklamıştı. Peki karne ne zaman verilecek 2021? Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevabı ayrıntılarda…

KARNE NE ZAMAN VERİLECEK?

Korona virüs nedeniyle bir araya gelemeyen ve online eğitim yapamayanlar öğretmenler, öğrencilerine karnelerini dijital ortamda görüntüleyecek şekilde verecek. Eğitim online olduğu korona döneminde 22 Ocak 2021'de online olarake-okul üzerinden erişim sağlanacaktır.

E-okul sistemine buradan giriş yapabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar karnelerin dijital ortamda görüntüleneceği 22 Ocak 2021 tarihinde, 15 günlük ara tatiline de başlayacak.