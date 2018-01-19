Karne gününde 'Holi Festivali'

"Holi Festivali" düzenleyen öğrenciler bin bir renge boyandı

SAMSUN - Samsun Baruthane Ortaokulu öğrencilerinin karne gününde düzenlediği Hindistan'a özgü 'Holi Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı.

'Girişimcilik' projesi kapsamında Baruthane Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri 'Holi Festivali' ve karne şöleni etkinliği ile yarı dönemin yorgunluğunu attılar. Müzikle doyasıya eğlenen öğrenciler, Holi Festivali ile birbirlerini rengarenk boyalarla boyadılar. Girişimcilik projesi kapsamında etkinlik için sponsor bulan öğrenciler, tüm giderleri bu yolla sağladılar. Ayrıca etkinlikten artan 6 bin TL parayı, okulda maddi durumu kötü olan 27 öğrencinin ailesine ihtiyaç malzemesi olarak dağıttılar. Böyle bir etkinlik düzenlemenin hem kendileri hem de yardıma ihtiyacı olan aileler için iyi olduğunu belirten öğrenciler, Holi Festivali ile de doyasıya eğlendiklerini söylediler.

"Türkiye'de ilk kez bir devlet okulunda düzenleniyor"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, "Samsun Maarif Hareketi kapsamında böyle etkinlikler yapıyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konularda bize destek veriyor. Bu etkinliği öğrencilerimiz organize etti. Öğrenciler kendi girişimcilikleri sayesinde buldukları sponsorlarla böyle bir etkinliği düzenlediler. Türkiye'de bir devlet okulunda ilk defa 'Holi Festivali' karne şenliği yapılıyor. Öğrencilerimiz burada birinci dönemin yorgunluğunu gideriyorlar. Öğrencilerimiz bu etkinlikten elde ettikleri 6 bin TL geliri ile okulumuzda maddi durumu zayıf ailelerin ihtiyaçları için harcayacaklar. Öğrencilerimiz bir taraftan eğlenirken bir taraftan girişimcilik yönlerini geliştiriyor. Organizasyonu öğrenciler yapıyor. Boya festivalimizde kullanılan boyalar doğal boyalar. Amacımız burada çocuklarımızın girişimcilik, liderlik yönlerini geliştirmek ve öz güvenlerini sağlamak. 2030 yılından sonra ülkemizi yönetecek liderler işte burada. Baruthane Ortaokulunda" dedi.