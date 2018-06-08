Karne günü okul bahçesindeki bıçaklanmayı polis önledi

SAMSUN - Samsun'da karne günü bir lisenin önünde öğrenciler ve dışarıdan gelen gençler arasındaki bıçaklı kavgada motorlu Yunus ekipleri kavgaya kısa sürede müdahale ederek bıçaklanma olayını önledi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Atakum Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karne günü okula dışarıdan gelen, daha önceki yıllarda mezun olan öğrenciler ile bu yıl karne alacak olan öğrenciler arasında kız meselesi iddiasıyla bıçaklı kavga çıktı. Karne günü olduğu için okul çevresinde devriye gezen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, okulun bahçesindeki kavgaya anında müdahale etti. Yunus ekipleri kavgaya karışan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki H.B.B.'nin elinde bıçağı aldı. Kavga sırasında iki kişi de darp ve yere düşmesi sonucu ellerinden yaralandı. Polisin olaya zamanında müdahalesi bıçaklanma olayının önüne geçti.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis, kavga edenler ile bıçaklı kavgaya karışan H.B.B.'ye "Kabahatler Kanunu"na göre para cezası yazdı.