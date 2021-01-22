Karne günü ne zaman 2021? Bugün karne günü mü?

2020 Mart ayından beri kapalı olan okullarda şimdi de karne heyecanı başladı. Eğitim ve öğretimin uzaktan yapıldığı bu dönemde öğrenciler ve veliler karne günü ne zaman 2021? Bugün karne günü mü? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta karnelerin verilip verilmeyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Salgın sürecinde tedbirlerin oldukça sıkı tutularak devam edildiği dönemde, 'hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok' diyerek karnenin farklı bir şekilde verileceğini bildirmişti. Öğrenciler ise karne günü ne zaman 2021? Bugün karne günü mü? merak ediyor.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Karne günü ne zaman 2021? diye soran öğrenciler, eğitim ve öğretimin uzaktan yapıldığı salgın döneminde bir dönemi geride bıraktı. Karne notlarını dijital ortamda e okul üzerinde görebilecek öğrencilerin, 22 Ocak günü karneleri verilecek. E okul üzerinden karne heyecanlarını yaşayacak öğrenciler, bugün karne notlarına erişebilecek.

BUGÜN KARNE GÜNÜ MÜ?

Bir dönemi ekran başında ders dinleyerek geçiren öğrencilerin ara tatilleri bugün itibariyle başlıyor. 21 gün gerçekleşecek olan ara tatile, bugün 22 Ocak 2021 itibariyle, e okul üzerinden karnelerini almalarıyla birlikte başlayacak.