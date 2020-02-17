Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor
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Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak



Haber Videosu

: Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor
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