: Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak

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