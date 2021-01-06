Karnabaharın "ateşi" hasatla düştü
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Karnabaharın "ateşi" hasatla düştü

06.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:03
Karnabaharın

Kış aylarında en fazla tüketilen sebzelerden olan karnabaharda sezon öncesi yaklaşık 10 liraya kadar çıkan kilogram fiyatı, pazara giren ürün miktarının artmasıyla 3 liraya kadar geriledi.

Kış aylarında en fazla tüketilen sebzelerden olan karnabaharda sezon öncesi yaklaşık 10 liraya kadar çıkan kilogram fiyatı, pazara giren ürün miktarının artmasıyla 3 liraya kadar geriledi.

Kışlık sebze üretiminin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'in Torbalı ilçesinde karnabahar hasadı devam ediyor.

Ovalarda ekilen karnabaharda hasat mesaisi erkenden başlıyor. Sis, yağmur ve çamura rağmen mesai hız kesmeden devam ediyor. Dekarda yaklaşık 2 ton ürünün alındığı karnabaharda bu sene rekolte ve kalite üreticiyi mutlu ediyor.

Karnabaharda sezonun iklimsel koşullar nedeniyle gecikmesi ve pazara yeteri kadar ürün girmemesi nedeniyle 10 liraya kadar yükselen kilogram fiyatı, tarlalardan toplanan ürünlerin semt pazarı ve market raflarına gönderilmesiyle düşmeye başladı.

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarında fiyatı en hızlı artan ürün olan karnabaharın hasatla birlikte fiyatı en uygun sebzeler arasına girmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre Türkiye'de 91 bin 32 dekar alanda 234 bin 356 ton karnabahar üretildi. Üretimde ilk sırada 54 bin 823 tonla İzmir yer aldı. İzmir'i 41 bin 108 tonla Bursa ve 27 bin 121 tonla Antalya takip etti.

Mevsimsel etki

İzmir'de kışlık sebze üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Torbalı'da karnabahar üreten Çağatay Çetin, AA muhabirine, bu yıl mevsimsel etki nedeniyle hasadın aralık ayı başında başladığını belirtti.

Geçen aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Çetin, bu sebeple olgunlaşmanın geciktiğini bunun da karnabahar fiyatlarına yansıdığını dile getirdi.

Aralıkta tarla satışında fiyatların 4 lirayı geçtiğini ifade eden Çetin, "Ancak şu anda bir hayli ucuzladı. Tarlada 1 liraya yaklaştı. Pazarda da yaklaşık 3 liraya satılıyor. Örneğin 2 kilogramlık bir karnabahar 5 liraya satılıyor. Bu da bir aileyi rahat rahat doyurur." diye konuştu.

"Kovid-19 sebzeye ilgiyi arttırdı"

Hava şartlarının normal gitmesi halinde fiyatlarda bir yükselme olmayacağını aktaran Çetin, hasadın mart sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

İlçede karnabahar ekim alanının arttığını da belirten Çetin, "Pandemi nedeniyle insanlar evde kalınca evde yemek yapmaya başladı. Bu da sağlıklı beslenmeye yöneltti insanları. Tüm bunların sonucunda ise sebze meyve talebi hane halkı için arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Torbalı'da 10 bin dekarda üretim devam ediyor"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da ilçede yaklaşık 10 bin dönümlük alanda kışlık sebze üretiminin yapıldığını, bunun kente önemli bir ekonomik getiri sağladığını ifade etti.

Bu yıl kışlık sebze fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini kaydeden Olgun, ilçeden Avrupa ülkelerine de sebze ihracatı yapıldığına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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