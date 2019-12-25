Karmod, Ukrayna'nın kargo liderine posta ofisleri kurdu

25.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:02

Karmod, Ukrayna'nın kargo taşımacılığında lider markası Nova Posta firmasına posta ofis binaları kurdu.



Karmod'un açıklamasına göre, başkent Kiev'de 3 ayrı noktada hazırlanan ofislerde kargo hizmetlerinin yanı sıra ForPost nakit masaları üzerinden elektronik para transferi de gerçekleştirilebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, üretimini gerçekleştirdikleri yüksek yalıtımlı yeni nesil konteyner modelinin, soğuk iklim koşullarında bile uzun ömürlü ofis çözümü olarak tercih edildiğini vurguladı.



Sağladığı konforla konteyner yapılarının kalıcı ofis tercihleri arasında yer almasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Öztürk, çürümez, paslanmaz ana metal aksamlı yapılarının duvar ve çatı sisteminde yüksek yalıtım için sandviç paneller kullandıklarını bildirdi.

Öztürk, pencerelerinde çift cam, ana kapıda ise contalı, esneme yapmaz özel sac pres panel kapı kullanarak izolasyonu ekstra artırdıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İç mekan detay çözümlerimizle kullanım ergonomisini yükselttik. Sunduğu konforla ürünlerimiz önemli markaların ofis tercihleri arasına girdi. Ukrayna genelinde 5 binin üzerinde şubesi ile 28 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Nova Posta da bunlardan biri. Nova Posta için ilk etapta 63 metrekarelik 3 adet kargo hizmet ofisinin kurulumunu gerçekleştirdik. Kullanım amacı düşünülerek sağ kısımda ayrı kapıdan girilebilen 40 metrekarelik günlük ürün depolama alanı, solda ise yönetici odasıyla beraber görevli bankolarının da yer aldığı ürün kabul alanı bulunuyor. Burada kısa sürede teslimat avantajımızı da vurgulamak gerekir. Ön üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 63 metrekare ofis binamızı 2 kişiyle sadece vinç yardımı alarak bir gün içerisinde kullanıma hazır şekilde teslim edebiliyoruz."

Kaynak: AA