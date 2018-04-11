Karmod Prefabrik Filistin'de Hazır Konut Kurdu

Karmod Prefabrik, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Ramallah'ta hazır konut kurdu.



Karmod tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Ramallah şehrinde hazır konut inşa etti. Klasik betonarme yöntemiyle inşaat imkanlarının güç olduğu Filistin'de, demonte üretimli evlerin konut sorununa önemli çözüm getireceği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Ramallah'ta aynı semtte dört konut kurduklarını belirterek, evlerin kurulum kolaylığı dolayısıyla ülkede tercih edileceğini vurguladı.

Uzun ömürlü yapı sınıfında evler ürettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Demir, çimento gibi temel inşaat malzeme fiyatları İsrail tekeli ve kısıtlamaları nedeniyle bölgede çok yüksek fiyatlara tedarik edilebiliyor. Karmod evlerini duvar blokları, çatısı, kapı ve pencereleri, elektrik su tesisat ve armatürlerine varıncaya kadar Türkiye'den gönderiyoruz. Ekiplerimiz yerinde kurulumla evi kısa sürede kullanıma hazır teslim ediyor. Ramallah'ta inşa ettiğimiz evler 87 metrekarelik olup, bir evi 3 günde kuruyoruz. Boyası ve diğer çevre işlemleriyle en fazla bir haftada oturulabilir hale geliyor. Duvar panelleri ve özel çatı sistemiyle yüksek izolasyona sahip yapılarımız kaynaksız vidalı ve geçmeli üretim sistemi ile hazırlandığından uzun yıllar güvenle kullanılabilecek kalıcı konut sınıfında yer almaktadır."