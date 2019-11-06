Karmod Paris'te Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na katıldı

06.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:14

Karmod, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na (Batimat) katıldı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, 1959'dan bu yana iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük yapı fuarları arasında gösterilen Batimat'a katılımla Fransa'ya olan mevcut ihracatın artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Fransa Koordinatörü Ekrem Önal, 350 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda yapılarını daha yakından tanıtma fırsatı bulacaklarını belirtti.



Özellikle yeni nesil konteyner yapılarıyla beraber, Karmod çelik evlerin de fuarda dikkati çeken ürünler arasında yer almasını beklediklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen yapı fuarları arasında yer alan bu organizasyonu önemli kılan etkenlerden biri de fuara çok sayıda Afrika ülkesinden yatırımcıların ziyaretçi olarak katılması... Her biri ülkelerinde öne çıkan yatırımcılar arasında yer alan bu ziyaretçi grubuyla fuar günleri süresince bir araya gelerek ürünlerimizi yakından tanıtma fırsatı bulacağız. Fransa özelinde de Karmod'un yükselen bir tanınma trendi var. Ülkeye olan ihracatımız periyodik olarak her geçen gün daha da artıyor. Bu fuarın da önemli katkısını göreceğimizi tahmin ediyorum."

Önal, geçen yıl Fransa'da Simone Veil okulunu 40 günde tamamlamalarının ardından ülkede ikinci okul projelerinin Amboise'de devam ettiğini bildirdi.

Ofis yapılarıyla beraber konut alanında çelik evlere ilgi duyulduğunu aktaran Önal, "Kabin ürünlerimiz stor mağaza ve büfe olarak ülkede tercih görüyor. PSG Futbol Kulübü'nün stor satış mağazalarında bizim ürünlerimiz kullanılmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA