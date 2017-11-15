Prefabrik yapı sektör markalarından Karmod, mobil mescit üretti.



Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil konteyner modeliyle üretilen yapının kara yolu dinlenme tesisleri, piknik alanları, sosyal tesisler ve miting gibi organizasyon alanlarında "pratik" mescit çözümü olarak kullanılması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, kullanıma hazır projelendirdikleri mescitte minareye kadar her detayı düşündüklerini belirtti.



Mescidin üstte yer alan taşıma maşalarıyla sökülmeden farklı kullanım alanlarına taşınabildiğini bildiren Yüceer, şunları kaydetti:



"21 metrekare standart ölçüde hazırladığımız üründe, 18 metrekare ibadet alanının yanı sıra arkada 3 metrekarelik giriş sahanlığı yer alıyor. Mobil taşınabilir özellikte 36 metrekareye varan ölçüde mescit üretebiliyoruz. Müşteri talebine göre şadırvanlı planda üretim de gerçekleştirilebiliyor. Mescit ürünümüzün özellikle sosyal tesislerle beraber işçi şantiye yerleşkelerinden talep alacağını düşünüyoruz.



Yeni nesil konteyner modeliyle üretip satışa sunduğumuz mescit, sandviç panel çatı ve duvar sistemiyle dört mevsim iklim şartlarında yüksek izolasyona sahip. Vidalı ve geçmeli sistemiyle istendiğinde tamamen sökülerek sonraki kullanımlar için depolanabilir özellikte."