Karmod, Malta'da iki ayrı mesleki öğretim lisesi teslim etti Karmod, Akdeniz'de ada ülkesi Malta Cumhuriyeti'nde iki ayrı mesleki öğretim lisesi projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod, Akdeniz'de ada ülkesi Malta Cumhuriyeti'nde iki ayrı mesleki öğretim lisesi projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Malta Cumhuriyeti'nde yeni nesil konteyner yapı modeliyle inşa edilen iki ayrı mesleki öğretim lisesini, ülkenin nüfus yönünden en büyük şehri Birkirkara'da kullanıma hazır kurulum yaptı ve teslimini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son iki projeyle beraber Malta'da üçüncü okul binasını tamamladıklarını belirtti.

Yapı kalitesi açısından son derece güvenli okul binalarını çok kısa sürelerde teslim edebildiklerine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Modüler birleşimli konteyner yapı modelimizle binalarımızı yerinde hızlı kurulum gerçekleştiriyoruz. Projedeki iki meslek lisesini toplam 15 günde kullanıma hazır teslim ettik. Okul yapılarımız yapı güvenliği, yüksek yalıtımı ve uzun ömür dayanımıyla da avantajlı. Bu özelliklerinin yanı sıra inşa süresinin kısa oluşu nedeniyle özellikle acil derslik ihtiyacı olan ülkelerde tercih ediliyor. Birkirkara'daki bu okullarla beraber Avrupa ülkelerindeki tamamladığımız okul sayısını 5 adete çıkarmış olduk. Fransa'da da iki adet okul binasını geçtiğimiz yıl tamamlayarak teslim etmiştik. Karmod'un Malta'da yapımını gerçekleştirdiği mesleki öğretim lisesi projelerinin biri iki katlı diğeri ise tek katlı. Çift katlıda 12, diğerinde 7 adet olmak üzere iki binada toplam 19 derslik bulunuyor."

Kaynak: AA