Karmod, Gaziantep Şehir Hastanesi İçin Ofisler Kurdu

Karmod Prefabrik, Gaziantep Şehir Hastanesi için ofisler kurdu.



Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi'nin teslimine kadar devam eden süreçte kullanılacak prefabrik ofis binalarının kurulumunu tamamlayarak teslim etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, 2 bloktan oluşan toplam 718 metrekare büyüklükteki ofis yapılarının biri 3 katlı, diğeri ise 2 katlı olarak projelendirilerek hazırlandığını bildirdi.

Hızlı kurulumlu demonte yapılarıyla yurt içi ve dışında çok sayıda önemli projenin şantiye ofis yapılarının üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son dönemde devasa projeler gerçekleştiriliyor ve bunlar çok kısa sürelerde tamamlanıyor. Karmod olarak bizim yapılarımızın da en önemli avantajı hızlı üretim ve kurulum özelliği... Bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesinin teslimine kadar devam edecek süreçte kullanılacak ofis bina bloklarını, birkaç günle ifade edilebilecek çok kısa sürelerde kurulumla teslim ettik. Bu proje için hazırladığımız 3 katlı bina 430 metrekare, 2 katlı bina ise 288 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Yönetim ve teknik ofis bölümü ağırlıklı yapılarda toplantı odalarıyla beraber yemekhane de yer alıyor."