Karmod'dan Nijerya'daki üniversiteye solar enerji eğitimi binası

18.09.2019 15:42

Karmod, Nijerya'da Alex Ekwueme Üniversitesi'ne solar enerji eğitimi binası kurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ebonyi eyaletinde bulunan yerleşkesinde tamamlanan binanın tamamen konvansiyonel çelik sistemle inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca, 764 metrekare büyüklükteki iki katlı binayı kurulum ve cephe kaplamalarıyla 40 günde teslim ettiklerini bildirdi.

Özkanca, Nijerya genelinde tamamladıkları önemli okul projeleriyle beraber yeni projelerin de devam ettiğinin bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Alex Ekwueme Üniversitesi için hazırladığımız bu binamızla mühendislik ve teknoloji fakültesinde öğrenim gören 150 öğrencinin solar enerji sistemleri hakkında eğitim alacağı güzel bir laboratuvar ortamı hazırladık. Konvansiyonel çelik yapılar diğer sistemlere göre çok daha üstün statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahip. 3 adedi özel laboratuvar niteliğinde atölye olmak üzere toplam 9 dersliğin yer aldığı güneş enerji sistemleriyle donatılmış okul binasında öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı öğrenim verilmesi planlanıyor."

Karmod olarak ülke genelinde farklı eyaletlerde UNICEF gibi uluslararası kuruluşların da içinde bulunduğu okul projeleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Özkanca, "5 bölgede daha okul projelerimiz devam ediyor. Türkiye'de ön üretimli hazırladığımız yapılarımızı demonte olarak sevk ederek montaj ekiplerimizle yerinde kurulumla kullanıma hazır teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA