Karmod'dan depreme karşı ikinci ev önerisi Karmod Pazarlama ve Satış Müdürü Abdullah Yüceer, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de güvenli mesken alternatifi oluşturma adına köylerde ikinci bir ev hazırlama önerisinde bulundu.

Karmod Pazarlama ve Satış Müdürü Abdullah Yüceer, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de güvenli mesken alternatifi oluşturma adına köylerde ikinci bir ev hazırlama önerisinde bulundu.

Yüceer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu kaydederek, vatandaşların köylerinde alternatif evlerinin bulunması gerektiğini bildirdi.

Büyükşehirlerde yaşayan nüfusun çoğunluğunun köyleriyle olan mevcut bağlarının bu alternatifi gerçekleştirmede önemli avantaj oluşturacağına dikkati çeken Yüceer, çelik konstrüksiyon yapı modeliyle bu evlerin kısa sürede hazırlanabileceğini belirtti.

Yüceer, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan nüfusun çoğunluğunun geçmişte köylerden göç eden ailelerden oluştuğunu belirterek, bunun için özellikle köylerde tarım ve orman alanı dışında kalan yerlerde müstakil ev yapımının teşvik edilebileceğini aktardı.

"Deprem ve salgına karşı temassız alanlar artacaktır"

Abdullah Yüceer, alternatif evlerin depremle beraber şu an yaşandığı gibi koronavirüs tarzı salgın durumlarıyla mücadelede temassız yaşam alanlarını artırarak önlem almayı da kolaylaştıracağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu önerimiz köye dönüş olarak algılanmamalı. Köye dönüşün ötesinde bu önerinin insan hayatını doğrudan etkileyen durumlara karşı alınacak terbirlere katkı sağlaması. Allah göstermesin olası depremde şehirdeki evleri hasar görse de kendilerine ait bu evlerde hayatlarını sürdürebilirler. Yine muhtemel salgın durumlarında özellikle risk grubunda yer alan insanlar bu evlerde daha güvenli bir şekilde korunabilirler. Risk durumları haricinde güzel günlerde de tatillerini köylerinde geçirmeleri için önemli bir fırsat bulmuş olurlar."

Yüceer, çelik konstrüksiyon sistemiyle güvenli müstakil evlerin çok kısa zamanda üretilip kurulabileceğini belirterek, "Çelik ev, depreme karşı güvenli, yalıtımıyla enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve en önemlisi dönüşebilir özelliğiyle çevre dostu. Fiyat olarak ta diğer yapı modellerine göre oldukça cazip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA