Karmod, Çekya'da showroom açtı

Karmod, Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'da showrom açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Prag yakınlarında Prag - Kuzey Almanya kara yolu üzerinde açılan showromla Çekya ile birlikte Almanya'ya satış hedefinde oldukları vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, yeni showromla Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle beraber Karmod Ev'lerin bilinirliğini Avrupa'da artırmak istediklerini belirtti.

Özellikle Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle Avrupa'da gerçekleştirdikleri projelerden kullanım sonrası oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarına da değinen Necmettin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı yirminin üzerinde proje gerçekleştirdik. Ofis yapıları başta olmak üzere tamamladığımız eğitim binası, showroom binası gibi tamamlanan proje binalarımızı kullanan müşterilerimizden memnuniyetlerini dile getiren oldukça güzel geri dönüşler aldık. Yeni Nesil Konteyner yapılarımızla beraber Karmod Ev ürünlerimizin açtığımız showromlarımızda tanıtımını yaparak Avrupa geneline ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Estetik tasırımlarıyla beraber kullanıldığı bölge iklimine göre özel yapılandırılabilen çelik evlerimiz yakından tanındıkça daha fazla talep göreceği inancındayız."

Kaynak: AA