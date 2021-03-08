KARMER tarafından "Girişimcilik Akademisi" programı düzenlendi
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KARMER tarafından "Girişimcilik Akademisi" programı düzenlendi

08.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:10
KARMER tarafından

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Girişimcilik Akademisi" programı online olarak gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Girişimcilik Akademisi" programı online olarak gerçekleştirildi.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar'ın katılımlarıyla düzenlenen programın ilk konuğu Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin oldu.

Programın moderatörlüğünü ise KBÜ İşletme Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi yaptı.

MÜSİAD'ın kuruluş amacını ve uluslararası öğrencilere ilgisini paylaşmak istediğini belirterek konuşmasına başlayan Güvercin, MÜSİAD'ın 31 yıl önce kurularak iş dünyasına farklı bir vizyon katan ve global düşünen iş insanları derneği olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ı aynı zamanda bir okul olarak da düşünülebileceğini belirten Güvercin, "Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde bulunan iş adamının içerisinde bulunduğu, yoğrulduğu bir kurum. Türkiye'nin en büyük sermaye platformudur. Türkiye'de üretimin, üretmenin önemine dikkat çekmiştir. MÜSİAD, Türkiye'de 87, dünyada 220'ye yakın noktası ile 95 ülkede bulunan global bir iş insanları derneği olarak çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Güvercin, Genç MÜSİAD'ın bünyesinde bulunan genç iş adamlarının yanında, üniversitelerde projeleri olan öğrencileri hedefleyerek, üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını daha da aktifleştirmek hedefinde olduğunu ifade ederek, burada yapılan çalışmaların öğrencilerin yatırıma, sanayiye yönelmesini teşvik etmeye, vizyon ve ufuk katmaya çalışan bir yapı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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