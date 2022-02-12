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Karmen Cicic, Elazığ İl Özel İdare'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karmen Cicic, Elazığ İl Özel İdare'de

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Hırvat pivot Karmen Cicic'i renklerine bağladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Hırvat pivot Karmen Cicic'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ İl Özel İdare, Hırvat pivot Karmen Cicic'i renklerine bağladı. 1994 Hırvatistan doğumlu olan 1.85 boyundaki Karmen Cicic, son olarak İtalya'nın Vigarano takımında forma giydi. Elazığ İl Özel İdarespor Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Karmen Cicic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan bordo-beyazlı takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hırvatistan, basketbol, Transfer, Elazığ, Spor, Haberler

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