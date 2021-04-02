Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor

Orgless5 (0rgless5) Valorant takımı organizasyon arıyor!

Orgless5 ekibi 5 yetenekli oyuncu tarafından turnuvalarda boy göstermek amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Kadro Turkish Pro - Legends grubunda mücadele eden oyunculardan oluşuyor.

Oyuncuların kendini göstermek ve büyük organizasyonların dikkatini çekmek için kurduğu karma Valorant kadrosu, espor arenasına VCT Türkiye Aşama 1 Challengers 3 turnuvasıyla giriş yaptı. Başarılı oluşum ilk turnuvalarında son 16 turuna kadar yükselme başarısı göstermişti.

Orgless5 kadrosu katıldıkları ikinci turnuvada şampiyon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı ekip Turkish Pro 5v5 Topluluk Turnuvası'nda sadece 1 harita kaybederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Finalde BELEAGUERS takımını 2-1 yenerek turnuvayı şampiyon tamamlamıştı.

Karma kadro son olarak VCT Türkiye Aşama 2 Challengers 1 turnuvasında son 128 turunda fastPay Wildcats takımına yenilerek turnuvaya veda etti.

Hala kendilerine bir destek bulamayan takım yaptığı paylaşımla organizasyon arayışında olduklarını duyurdu. Yapılan paylaşımda takımın VCT 2. Aşama ve sonrası için organizasyon arayışı içinde olduğu belirtildi.

Kadroyla çalışmak isteyen organizasyonların contactorgless@gmail.com mail adresi üzerinden ya da Twitter hesaplarına direkt mesaj atarak iletişime geçmeleri gerekiyor.

Orgless5 Valorant Kadrosu

VINDICARE

SNAPS

STURNN

OPGLAWYERS

SHERX

Playerbros ekibi olarak oyunculara başarılar diliyoruz. En kısa zamanda bir organizasyon bulmalarını temenni ediyoruz.

Kaynak: Playerbros