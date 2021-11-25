Karma Judo Milli Takımı Rusya'ya gitti
Karma Judo Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için Rusya'nın Ufa kentine gitti.
Karma Judo Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için Rusya'nın Ufa kentine gitti.
Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak Milli takımımız, hava yoluyla Rusya'nın Ufa kentine gitti.17 ülkeden 65 kadın ve 72 erkek judokanın mücadele edeceği karma takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.Milli takımda yer alan isimler şöyle: Kadınlar: 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kiloda Kayra Sayit ve Kübranur Esir;
Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kiloda Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kiloda Mert Şişmanlar.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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