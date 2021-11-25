Karma Judo Milli Takımı Rusya'ya gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karma Judo Milli Takımı Rusya'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karma Judo Milli Takımı Rusya'ya gitti

Karma Judo Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için Rusya'nın Ufa kentine gitti.

Karma Judo Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için Rusya'nın Ufa kentine gitti.

Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak Milli takımımız, hava yoluyla Rusya'nın Ufa kentine gitti.

17 ülkeden 65 kadın ve 72 erkek judokanın mücadele edeceği karma takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.

Milli takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kiloda Kayra Sayit ve Kübranur Esir;

Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kiloda Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kiloda Mert Şişmanlar.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title