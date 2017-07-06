Karma Gerçeklik, Böyle Çalışacak!

Microsoft'un Mixed Reality başlıkları, bu senenin sonunda tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Firma şimdi bu platformla ilgili planlarını Taipei'deki WinHEC'de (Windows Hardware Development Conference) açıkladı.



İLGİLİ HABER Windows 10'a yeni "hatırlatma" işlevi!



VRFocus'un haberine göre tanıtım, Acer'ın Mixed Reality başlığıyla ve Microsoft'un HoloLens'iyle yapıldı. Tanıtımda iki kadın aynı bulmaca çözme oyununu birlikte oynadılar ve iki cihazın nasıl birlikte çalışabileceğini gösterdiler. Microsoft, buna benzer platformlar arası deneyimleri teşvik etmek üzere HoloLens ve Mixed Reality başlıklarına yönelik ortak geliştirme kitini paylaştı.



Türkçesiyle "karma gerçeklik" deneyimi, Windows masaüstünüzü sanal evinize taşıyacak. Sanal alanınızda uygulamaları farklı konumlara yerleştirebilecek, örneğin duvarınıza asabilecek veya rafa koyabileceksiniz. Uygulamalara ulaşmak için eviniz içinde dolaşmanız ve erişmek istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterli olacak.



VRFocus'a göre bu işlevin Fall Windows Creator Update'e dahil edilmesi planlanıyor. Tüm bunlardan bir tek anlam çıkarılabilir: 2017'nin sonları ve 2018, sanal, karma ve artırılmış gerçeklik için müthiş bir dönem olacak.



