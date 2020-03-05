Karlov suikastı davasında savcı 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

05.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:18

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanık için 2'şer kez, 3 sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl 6 ay, 5 sanık için 15 yıla kadar hapis cezası isterken, 6 sanığa beraat talep etti. Aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 9 firari sanığın dosyalarının ise ayrılması talep edildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada FETÖ/PDY ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016'daki darbeye teşebbüs eylemi öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi ve 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkede suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları belirtildi.

8 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİBu kapsamda sanıklar Şahin Sögüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan için 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Bu sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan, Yılmaz, Aydınbaş ve Özkan hakkında ayrıca, 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme' suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği 5 sanık için, 3 kişiyi 'terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 67 yıl 6 ay ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan 3 yıl, birer kez ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği sanıklar Yücel, Kötüce ve Akalın'ın ise 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme suçuna yardım', 3 kişiyi 'terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılmasını talep etti.5 SANIK İÇİN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİSavcı, sanıklar Ayşe Söğüt, Hasan Tunç, Kaan Bülbül, Sercan Başer ve Ufuk Gül'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını, sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin ise beraatını istedi. Mütalaada, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 9 sanığın dosyalarının ise ayrılması talep edildi.DURUŞMA ERTELENDİMütalaanın ardından sanık ve avukatları savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, talebi kabul ederek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA