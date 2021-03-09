Karlov suikastı davasında karar
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Karlov suikastı davasında karar

09.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:06

Karlov suikastı davasında karar Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Karlov suikastı davasında karar
Karlov suikastı davasında karar
Karlov suikastı davasında karar
Karlov suikastı davasında karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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