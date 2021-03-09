Karlov suikastı davasında karar
09.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:06
Karlov suikastı davasında karar Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Karlov suikastı davasında karar
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı