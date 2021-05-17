Karlo Muhar, Kayserispor'a veda etti
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Karlo Muhar, Kayserispor'a veda etti

Karlo Muhar, Kayserispor'a veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'da sezonun bitmesinin ardından Karlo Muhar'dan veda mesajı geldi.

Kayserispor'da sezonun bitmesinin ardından Karlo Muhar'dan veda mesajı geldi.

Sezonun 2. yarısında Lech Poznan takımından kiralık olarak transfer edilen ve sezonun tamamlanmasının ardından Lech Poznan takımına dönen Karlo Muhar sezonun tamamlanmasının ardından veda etti. Hırvat orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnişli, çıkışlı sezondu ama karakteri ve kaliteyi gösterdik ve amacımıza ulaştık. Bize inanan herkese teşekkürler" dedi.

Karlo Muhar, Kayserispor'da 16 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 1211 dakika süre alan Muhar son maçın ardından sarı kırmızılı camiaya veda ederek ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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