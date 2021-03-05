Karlo Muhar golle tanıştı
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Karlo Muhar golle tanıştı

05.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:57
Karlo Muhar golle tanıştı

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı zorlu maçta Karadeniz ekibi Rizespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takımın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Karlo Muhar 6 maçında golle tanıştı. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar karşılaşmanın 48.dakikasında attığı kafa golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Doksan dakika sahada kalan Muhar oynadığı başarılı futbol ile takdir toplarken maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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