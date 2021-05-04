Karlo Muhar cezasını tamamladı
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Karlo Muhar cezasını tamamladı

Karlo Muhar cezasını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Karlo Muhar sarı kart cezası sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Karlo Muhar sarı kart cezası sona erdi.

Süper Lig'in 39.haftasında deplasmanda Yeni Maltyaspor'a konuk olan Kayserispor'da sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Karlo Muhar, Gaziantep FK maçında forma giyebilecek. Kart cezasını tamamlayan Karlo Muhar, ligin 40.haftasında Kayseri'de oynanacak Gaziantep FK maçında takımındaki yerini alabilecek.

Hırvat futbolcu Karlo Muhar, bu sezon görev aldığı 13 maçta 941 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı, 4 kez de sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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