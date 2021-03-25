Karlıovalılar güne karla uyandı
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Karlıovalılar güne karla uyandı

25.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:44

Karlıovalılar güne karla uyandı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Karlıovalılar güne karla uyandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji'nin uyardığı yağış bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de etkili oluyor. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova'ya ise kar yağdı. Sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyanan esnaf iş yerlerinin önünü, sürücüler de araçlarını temizledi.

Yazı beklerken kışın yeniden geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Salih Bingöl, " Maşallah Karlıova yine adının hakkını veriyor. Yazı beklerken yine kış geldi. Bir gün güneş çıkıyor bir gün kar yağıyor ondan ötürü yazı beklerken kış geldi" dedi.

Öte yandan bugünde kent genelinde yağışların yer yer sağanak yüksek kesimli bölgelerde ise kar şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Karlıovalılar güne karla uyandı
Karlıovalılar güne karla uyandı
Karlıovalılar güne karla uyandı
Karlıovalılar güne karla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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