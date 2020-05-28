Karlıovalılar arazide meteor arıyor TÜRKİYE'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor.

TÜRKİYE'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor. Vatandaşlar buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle alarak, satmayı planlıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine bazı vatandaşlar dün gece yollara düştü. Gece saatlerinden beri buldukları siyah taşları meteor olabilir diye yanlarına alan vatandaşlar iyi para kazanacaklarını düşünüyor. Geceden beri dağlarda gezdilerini belirten Kenan Kanat, "Bulduğumuz taşlara daha önce bu dağlarda hiç denk gelmedik. Bu taşlar dün akşam düşen meteor taşı olabilir. Bunları saklayıp buralara araştırmaya gelen bilim adamlarına göstereceğiz. İnşallah bulduğumuz taşlar göktaşlarıdır. Eğer göktaşıysa iyi bir paraya satacağız" dedi.

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Kaynak: DHA