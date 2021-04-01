Karlıova'ya modern mezbahane
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Karlıova'ya modern mezbahane

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Karlıova'ya modern mezbahane

Ülkenin önemli hayvancılık merkezi olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donanımlı ve modern mezbahane hizmete girdi.

Ülkenin önemli hayvancılık merkezi olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donanımlı ve modern mezbahane hizmete girdi.

Karlıova Belediyesince, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finansal desteği ile 20 bin metrekarelik alana yapılan mezbahane istihdama da katkı sundu.

5 milyon lira bütçe ile kurulan mezbahanede hijyenik ortamda kesimler veteriner hekim denetiminde yapılıyor. Soğuk hava depoları bulunan mezbahanede kesilen hayvanlar, Erzurum, Rize, Trabzon, Bayburt, Malatya ve Diyarbakır'a da sevk ediliyor.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, günlük kapasitesi 400 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvan olan mezbahaneden Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapabildiklerini söyledi.

Bölgeye hitap edeceklerini ifade eden Bingöl, mezbahanenin memlekete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bingöl, 7 kişiye istihdam sağladıklarını aktardı.

Veteriner hekim Burak Öz, kesimhanenin son teknolojiye sahip olduğunu, amaçlarının bölgedeki yetiştiriciye faydalı olmak ve tüketilecek eti sağlıklı koşullarda vatandaşlara ulaştırmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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