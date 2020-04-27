Karlıova'ya ilkbahar geldi Karlıova'da ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergilemeye başladı.

Karlıova'da ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergilemeye başladı.

Karlıova ilçesinde havalar ısınmasıyla ova çiçekler açarken, dağlar hala beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evden çıkamayan ilçe halkının doğaya buluşması gecikirken, kırsal sadece otlatılan büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kuşlara kaldı.

Kaynak: AA