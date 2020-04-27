Karlıova'ya ilkbahar geldi
Karlıova'da ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergilemeye başladı.
27.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:31
Karlıova'da ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergilemeye başladı.
Karlıova ilçesinde havalar ısınmasıyla ova çiçekler açarken, dağlar hala beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evden çıkamayan ilçe halkının doğaya buluşması gecikirken, kırsal sadece otlatılan büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kuşlara kaldı.
Kaynak: AA