KARLIOVA'NIN HAVASI KİRLENDİ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde havaların soğumasının ardından kontrolsüz yakılan kalorifer ve soba kullanımıyla hava kirliliği de arttı.

Temiz havası ile bilinen Karlıova ilçesinde kalitesiz yakıt kullanımı ve konrolsüz yakılan kaloriferlerden dolayı oluşan hava kirliliği, ilçe halkının sağlığını tehdit ediyor. Bazı ev ve iş yerlerinin bacalarında çıkan dumanı ilçe merkezinin üstünü kara bir bulut gibi kaplıyor. Hava kirliliğinin başlıca sebeplerden birinin bilinçsiz tüketim olduğunu belirten Karlıovalı esnaf Engin Uzun, Karlıova ilçesinde kötü yakıt kullanıldığı için hava kirleniyor ve duman isinden rahatsız oluyoruz dedi. Nefes almada bile zorlandıklarını dile getiren Yusuf Altay, Biz durumdan çok şikayetçiyiz, çünkü nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Akşam olduğunda burada hayat duruyor, çünkü insanlar dışarı çıkamıyor. Kömür dışında naylon ve lastik yakanlar bile var. Bu yüzden temiz havamız maalesef kirlendi dedi.