Karlıova Kaymakamlığından uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Karlıova'da uzman çavuş terörü" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz