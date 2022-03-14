Karlıova, kara teslim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlıova, kara teslim

Demirören Haber Ajansı - Bülent Temiz - Güncel
 - Güncelleme:
Karlıova, kara teslim

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

KARLIOVA, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği ilçede, çoğu esnaf iş yerini açmadı. Evlerinde çıkanlar, tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti. 20 köy ile 15 mezra yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolundaki geçişlere de kontrollü izin veriliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.


Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Karlıova, kara teslim

Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title