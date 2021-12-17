BİNGÖL (İHA) - Karlıova kara teslim

BİNGÖL Bingöl'ün her yıl en fazla kar yağışının olduğu kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ilçeyi tamamen beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'ün de şehir merkezindeki dışındaki bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Yılın 5 ayını kar altında geçiren Karlıova'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. İlçede ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Yeni güne karla uyanan ilçe esnafı kürekle iş yerinin önünü temizlerken, araç sahipleri de karla kapanmış araçlarını birikintilerden arındırdı.

Bekledikleri karın nihayet yağdığını kaydeden Ali Bulki, "Çok şükür bu sabah kalktığımızda beyaz örtü ile uyandık. Beklediğimiz kar nihayet yağdı. Kuraklığı da giderir inşallah. Geçen sene bayağı bir su sıkıntısı çektik. Yaklaşık 20 santim kar yağışı var" şeklinde konuştu.

Ayrıca Karlıova dışında Yedisu, Yayladere, Solhan ilçelerinde de kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksaklığın olmadığı da öğrenildi.