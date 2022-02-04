Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
AA, Bülent Temiz - Güncel
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İlçede etkili olan kar Kara gömülen evler Çatılardaki karların temizlenmesi Karın kapattığı yollar Yol açma çalışmaları Kepçe operatörü Sadrettin Kaplan ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde...
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - İlçede etkili olan kar
Kara gömülen evler
Çatılardaki karların temizlenmesi
Karın kapattığı yollar
Yol açma çalışmaları
Kepçe operatörü Sadrettin Kaplan ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.