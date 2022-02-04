Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Haberler
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Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

AA, Bülent Temiz - Güncel
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İlçede etkili olan kar Kara gömülen evler Çatılardaki karların temizlenmesi Karın kapattığı yollar Yol açma çalışmaları Kepçe operatörü Sadrettin Kaplan ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde...

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - İlçede etkili olan kar

Kara gömülen evler

Çatılardaki karların temizlenmesi

Karın kapattığı yollar

Yol açma çalışmaları

Kepçe operatörü Sadrettin Kaplan ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

AA / Bülent Temiz - Güncel

Röportaj, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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