Karlıova ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kanireş Mahallesi'nde Saim Bingöl'e ait 2 katlı evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Kar nedeniyle kapanan mahalle yolunun iş makinası tarafından açılmasının ardından eve ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
AA / Bülent Temiz - Güncel