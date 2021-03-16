Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı
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Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:09

Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabaha kadar etkili oldu, ekipler kamyon kamyon karı ilçe dışına taşımaya başladı.

Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabaha kadar etkili oldu, ekipler kamyon kamyon karı ilçe dışına taşımaya başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gece yarısı başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yer yer 30 santime ulaşan kar nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri sahada çalışma yapmaya başladı. Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, esnaflarda iş yerlerinin önlerini temizledi.

16 Mart sabahına karla uyandıklarını belirten belediye zabıta personellerinden Turan Eroğlu, yaklaşık 30 santim kar yağdığını ve ekiplerin sabahın erken saatlerden itibaren çalışma yapmaya başladığını aktardı.

İlçe merkezinde karı kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkardıklarına değinen Eroğlu, bu kış mevsiminde bin 100'den kamyondan fazla karı taşıdıklarını kaydetti.

Öte yandan meteoroloji bugün içinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı
Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı
Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı
Karlıova güne yine karla uyandı, kar kamyonlarla taşınmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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