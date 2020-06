Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu 14 Haziran'da Bingöl'de meydana gelen Deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir çok köyde ağır hasara sebep oldu.

Merkez üssü Bingöl, Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Aşkale'nin bir çok köyünde hasar oluştu.

Özellikle sınıra yakın köylerde toprak yapıların bir çoğu ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, depremde en çok hasarın yaşandığı Tepsicik köyüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

AFAD'ın çadırlarında kalan vatandaşları ziyaret eden Yaptırmış onların isteklerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış, "Karlıovada yaşanan deprem sonrasında, o bölgeye yakın köylerimizde de ciddi manada hasarlar meydana geldi. O köylerden biride Tepsicik köyümüz, bu köyümüzde daha öncede yaşanan depremde büyük hasarlar olmuştu ancak 14 Haziran'daki deprem nedeniylede köydeki evlerin tamamı büyük hasar gördü.

Köylülerimizin duyarlılığına Erzurum, AFAD Müdürlüğünden temin ettiğimiz çadırlarımızı vatandaşlarımız kendileri kurdu be çadırlara taşınarak can güvenliklerini sağlamış oldular. Bir kaç vatandaşımızın eşyaları ve hayvanları göçük altında kalmasına rağmen can kaybı yaşanmadı. Bu köyümüzdeki evlerin yüzde yüzünde hasar vardır, Diğer köylerimizde de yine aynı şekilde muhtarlarımızın bizlere ulaştırdıkları dilekçeleri resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik ile AFAD müdürlüklerine sunacağız.

İnşallah bu köylerimizde vatandaşlarımızın daha güvenilir ve sağlıklı yaşayabilecekleri konutların yapımı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Devletimiz, milletimizin yanında; Milletimizin de Devletimize güveni tamdır. Bu yıllardır da hep böyle olmuştur.Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da perçinlenmiştir. Hiç bir vatandaşımızda açıkta kalmamıştır.Bu depremde de gerek Bingöl'de gerekse ilçemizde hasar gören konutların bu yaz içerisinde yapılacağından son derece ümitliyiz. Buradan ülkemize, Bingöl, Karlıova'ya Çat ilçemize ve bizim köylerimizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Tepsicik köyünde yaşayan 22 haneye AFAD çadırları dağıtıldı ve köy halkı kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar.

