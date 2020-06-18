Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu
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Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu

Bingöl'de 14 Haziran'da meydana gelen deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde birçok köyde ağır hasara sebep oldu.

Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu
18.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:17

Bingöl'de 14 Haziran'da meydana gelen deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde birçok köyde ağır hasara sebep oldu.

Merkez üssü Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Aşkale'nin birçok köyünde hasar oluştu.

Özellikle sınıra yakın köylerde toprak yapıların birçoğu ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, depremde en çok hasarın yaşandığı Tepsicik köyüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

AFAD'ın çadırlarında kalan vatandaşları ziyaret eden Yaptırmış onların isteklerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yaptırmış, "Karlıova'da yaşanan deprem sonrasında, o bölgeye yakın köylerimizde de ciddi manada hasarlar meydana geldi. O köylerden biri de Tepsicik köyümüz, bu köyümüzde daha önceden yaşanan depremde büyük hasarlar olmuştu ancak 14 Haziran'daki deprem nedeniyle de köydeki evlerin tamamı büyük hasar gördü. Köylülerimizin duyarlılığıyla Erzurum, AFAD Müdürlüğünden temin ettiğimiz çadırlarımızı vatandaşlarımız kendileri kurdu ve çadırlara taşınarak can güvenliklerini sağlamış oldular. Birkaç vatandaşımızın eşyaları ve hayvanları göçük altında kalmasına rağmen can kaybı yaşanmadı. Bu köyümüzdeki evlerin yüzde yüzünde hasar vardır. Diğer köylerimizde de yine aynı şekilde muhtarlarımızın bizlere ulaştırdıkları dilekçeleri resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik ile AFAD müdürlüklerine sunacağız. İnşallah bu köylerimizde vatandaşlarımızın daha güvenilir ve sağlıklı yaşayabilecekleri konutların yapımı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Devletimiz, milletimizin yanında; milletimizin de devletimize güveni tamdır. Bu yıllardır da hep böyle olmuştur. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da perçinlenmiştir. Hiçbir vatandaşımız da açıkta kalmamıştır. Bu depremde de gerek Bingöl'de gerekse ilçemizde hasar gören konutların bu yaz içerisinde yapılacağından son derece ümitliyiz. Buradan ülkemize, Bingöl Karlıova'ya, Çat ilçemize ve bizim köylerimizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Tepsicik köyünde yaşayan 22 haneye AFAD çadırları dağıtıldı ve köy halkı kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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