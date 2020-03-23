Karlıova'dan İdlib'e destek Bingöl'ün Karlıova ilçesinden İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

İlçe Müftülüğü tarafından "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır düzenlenen programda uğurlandı.

Müftüsü İsa Demirkaynak, Türkiye'nin dünya genelinde mazlumlara yaptığı yardıma değinerek, "idlib'te mağdur olan sınırımızdaki kardeşlerimize un yardımında bulunmak istedik. Bingöl geneli inşallah bugün 12 tır ihtiyaç malzemesi yola çıkacaktır. Bu değerli yardımlarından dolayı başta Karlıova Belediyesi olmak üzere tüm Karlıova halkına teşekkür ederim. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl ise "Devlet olarak Suriye halkının yanında yer aldık. Bu kampanyaya destek vererek halkımız, kamu kurumlarımız Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA