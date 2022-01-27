KARLIOVA'DAKİ KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR - Haberler
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KARLIOVA'DAKİ KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde biriken tonlarca kar iş makinalarıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Karlıova Belediyesine bağlı ekipler, ilçede karla mücadele ederek gece - gündüz çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde biriken tonlarca kar iş makinalarıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına götürülüyor. İş yerlerinin önünü temizleyen ekiper, vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapması sağlıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptıklarını belirten Karlıova Belediyesi görevlisi Turan Eroğlu, İlçe merkezinde hemen hemen her gün kar temizliği yapıyoruz. Aralıksız kar yağışı olduğu için bizlerde her gün cadde ve sokakları temizlemek zorundayız. İlçede kar kalınlığı 1 metre olup gece güzdüz çalışıyoruz dedi.

KARLIOVA'DAKİ KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

KARLIOVA'DAKİ KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

KARLIOVA'DAKİ KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Karlıova, kar, Güncel, Haber

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