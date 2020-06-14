Karlıova'daki deprem - Yıkılan yapılar (4)
Yıkılan evden görüntü Evi yıkılan yaşlı kadından görüntüler Evi yıkılan yaşlı kadının teselli edilmesi Ağlayan kadın Yapı altında kalarak ölen oğlak Yıkılan evlerin incelenmesi Evi yıkılan köylünün konuşması Muhtarın konuşması Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (4)BİNGÖL - Saat 17.
14.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:48
Yıkılan evden görüntü
Evi yıkılan yaşlı kadından görüntüler
Evi yıkılan yaşlı kadının teselli edilmesi
Ağlayan kadın
Yapı altında kalarak ölen oğlak
Yıkılan evlerin incelenmesi
Evi yıkılan köylünün konuşması
Muhtarın konuşması Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (4)
BİNGÖL - Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerindeki 10 evde çökme meydana geldi.
Kaynak: AA