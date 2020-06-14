Karlıova'daki deprem - Yaralılar hastaneye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karlıova'daki deprem - Yaralılar hastaneye sevk edildi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var.

14.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:58

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Vali Ekinci, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu.

Valilikten yapılan açıklamada da Kaynarpınar köyünde karakola ait 2 gözetleme kulesinin çöktüğü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.

Karlıova'daki deprem - Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Haber
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Metin Oktay Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Deprem Bingöl Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Karlıova'daki deprem - Yaralılar hastaneye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 20:04:31. #1.15#
title