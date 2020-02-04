Karlıova'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

04.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:16

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye, kırsalda ise bir metreye ulaştı. İlçe sakinleri tipiden dolayı dışarı çıkamadı.

Okulların tatil olduğu ilçede birçok esnaf kepenk açamadı, bazı kişiler ise sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evlerinden çıktı. Bazıları da soğuk havada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

İlçe merkezindeki yolların bir kısmı ile 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ve belediye ekiplerinin kapanan yolları açma çalışması sürüyor. Karabalçık köyü yakınlarında mahsur kalanlar, Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının sürdüğünü, bir mahallenin yolunu günde birkaç defa açmak zorunda kaldıklarını söyledi. Son bir haftadır yoğun kar yağışı ve tipi olduğunu bildiren Bingöl, belediye olarak önceliği hastalara, yolda kalanlara, mağdur olanlara ve kamu kurumlarına verdiklerini belirtti.

İlçede her yıl yoğun kar yağdığını anlatan Bingöl, "Kar yağışına alışık ve tecrübeliyiz ama bazen ekipmanlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için ilçemize yetkililerden araç gereç konusunda destek bekliyoruz." dedi.

İlçe sakinlerinden Vedat Sürmeli de ekmek alabilmek için dışarı çıktığını dile getirerek "İlçemizde yoğun bir kar yağışı var ve insanlar dışarı çıkamıyor. Yaşam şartlarımız kış aylarında çok zor." diye konuştu.

Kaynak: AA