Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:40
Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

'ün ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ziyadin Bingöl'ün tek katlı evinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, köylüler ve itfaike ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında hasar gören evdeki eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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