Karlıova'da yakacak yardımına başlandı Karlıova ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılıyor.

Karlıova ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılıyor.

Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kış sezonunda köy yollarının kapanma ihtimaline karşı kömür dağıtımını erkenden başlattı.

İlçe genelinde ihtiyaç sahibi 6 bin aileye verilecek 6 bin ton kömür, araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Kaynak: AA