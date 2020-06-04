Karlıova'da yakacak yardımına başlandı
Karlıova ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılıyor.
04.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:04
Karlıova ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılıyor.
Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kış sezonunda köy yollarının kapanma ihtimaline karşı kömür dağıtımını erkenden başlattı.
İlçe genelinde ihtiyaç sahibi 6 bin aileye verilecek 6 bin ton kömür, araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.
Kaynak: AA