BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da yağan karın tadını çocuklar çıkardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan karın tadını, çocuklar çıkardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan Kar, vatandaşlara çile olurken çocuklara eğlence oldu. Haftasonu ve dün kar nedeniyle eğitime verilen 3 günlük aranın ardından okula dönen öğrenciler, karın tadını akranlarıyla kartopu oynayarak çıkardı.

Arkadaşlarıyla kartopu oynayarak eğlendiğini dile getiren Elif Özçelik, "Kar çok güzel eğleniyoruz. Hocamıza beden için çok ısrar ettik. Beden dersinde gibiyiz. Kartopu oynuyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz" dedi.

Çocuklar karın tadını eğlenerek çıkarırken, ilçe belediye ekipleri de yağış nedeniyle çatılarda biriken karı ve buz sarkıtlarını itfaiye aracı yardımıyla temizlemeye başladı.