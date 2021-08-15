Karlıova'da trafik kazası: 3 yaralı
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Karlıova'da trafik kazası: 3 yaralı

Karlıova'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolu Borhane mevkiinde Karlıova istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 AT 471 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolu Borhane mevkiinde Karlıova istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 AT 471 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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