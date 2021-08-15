Karlıova'da trafik kazası: 3 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolu Borhane mevkiinde Karlıova istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 AT 471 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan...
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolu Borhane mevkiinde Karlıova istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 AT 471 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz