Karlıova'da trafik kazası: 2 yaralı
07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:34
Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil ve 12 T 0563 plakalı ticari araç Turgut Özal Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı.
Kazada, yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz