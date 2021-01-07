Karlıova'da trafik kazası: 2 yaralı
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Karlıova'da trafik kazası: 2 yaralı

07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:34
Karlıova'da trafik kazası: 2 yaralı

Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil ve 12 T 0563 plakalı ticari araç Turgut Özal Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı.

Kazada, yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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