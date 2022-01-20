Karlıova'da tipi etkili oldu - Haberler
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Karlıova'da tipi etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Karlıova'da tipi etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da tipi etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10'lara kadar düşerken, Karlıova merkezi ve Erzurum karayolunda da yer yer kuvvetli tipi etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin de sıfıra indiği bölgede, karayolları ekipleri çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.

Karlıova'da tipi etkili oldu

Karlıova'da tipi etkili oldu

Karlıova'da tipi etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Son Dakika Haberleri

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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